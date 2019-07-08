Бассейн, созданный самой природой: сеть покоряют фотографии необычного озера То-Суа



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Пользователи соцсетей публикуют невероятные снимки озера

Человек может создать много красивых вещей, но ему никогда не сравниться с самой природой. Доказательство тому — озеро То-Суа. Буквально его название можно перевести как «Большая дыра».

Водоем расположен между деревнями и , на южном побережье острова Уполу, в одном из провалов, образовавшихся в результате вулканической активности, на глубине 30 метров.

Озеро находится в нескольких десятках метров от Тихого океана и благодаря подземными протоками, поддерживается уровень воды. Стоит отметить, что вода в озере на столько прозрачная, что на нее можно смотреть часами, разглядывая рыбок.



