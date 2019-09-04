Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке

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facebook.com/sluganarodu.kryvoruchkina.32

После принятия Верховной Радой Украины решения о снятии неприкосновенности для народных избранников, депутат Елена Криворучкина сразу начали писать интимные письма абоненту «Любимый»

Абонент «Любимый» спрашивал любит ли его депутат, последняя же уверяла в своей пылкой любви.

После определенного времени общения, она сообщила абоненту о снятии неприкосновенности и отметила свое горячее желание заниматься любовью.

«Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады», — написала Криворучкина абоненту.

Депутат от «Слуги народа» Елена Криворучкина не стала отмалчиваться по поводу перехваченного папарацци интимной переписки в Верховной Раде, а прокомментировала это событие:

«Я – не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения. Во-первых, хочу напомнить, что кумой Юрия Корявченкова я не являюсь, проверяйте хоть, когда публикуете. Во-вторых, переписывалась я в официальный перерыв, об этом почему-то забыли написать. В-третьих, не завидуйте», – отметила Криворучкина.

facebook.com/sluganarodu.kryvoruchkina.32

Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономистка и активная участница предвыборной кампании Президента Владимира Зеленского. В 1995 годуЕлена стала ассистентом в Криворожском экономическом институте и прошла путь до доцента Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

В СМИ была информация о том, что Елена Криворучкина является кумой жены нардепа Юрия Корявченкова (Юзик со студии «Квартал 95»).

У Елены есть дочь Елизавета, которая в прошлом году закончила КИМО (институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко).

На личной странице Криворучкиной в социальной сети Facebook есть снимки с торжественной церемонии вручения дипломов.

Как оказалось, Криворучкина любит одежду модных брендов. На выпуск к дочке она пришла в платье-футболке итальянского бренда Mochino.