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    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке

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    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    facebook.com/sluganarodu.kryvoruchkina.32

    После принятия Верховной Радой Украины решения о снятии неприкосновенности для народных избранников, депутат Елена Криворучкина сразу начали писать интимные письма абоненту «Любимый»

    Абонент «Любимый» спрашивал любит ли его депутат, последняя же уверяла в своей пылкой любви.

    После определенного времени общения, она сообщила абоненту о снятии неприкосновенности и отметила свое горячее желание заниматься любовью.

    «Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь. Я на заседании Верховной Рады», — написала Криворучкина абоненту.

    Депутат от «Слуги народа» Елена Криворучкина не стала отмалчиваться по поводу перехваченного папарацци интимной переписки в Верховной Раде, а прокомментировала это событие:

    «Я – не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения. Во-первых, хочу напомнить, что кумой Юрия Корявченкова я не являюсь, проверяйте хоть, когда публикуете. Во-вторых, переписывалась я в официальный перерыв, об этом почему-то забыли написать. В-третьих, не завидуйте», – отметила Криворучкина.

    ____11.02.03
    facebook.com/sluganarodu.kryvoruchkina.32

    Елена Криворучкина баллотировалась по 32 округу в Кривом Роге. Она эколог, экономистка и активная участница предвыборной кампании Президента Владимира Зеленского. В 1995 годуЕлена стала ассистентом в Криворожском экономическом институте и прошла путь до доцента Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана.

    В СМИ была информация о том, что Елена Криворучкина является кумой жены нардепа Юрия Корявченкова (Юзик со студии «Квартал 95»).

    У Елены есть дочь Елизавета, которая в прошлом году закончила КИМО (институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко).

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    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке
    Откровенные фото депутата от «Слуги народа», которая попалась на любовной переписке

    На личной странице Криворучкиной в социальной сети Facebook есть снимки с торжественной церемонии вручения дипломов.

    Как оказалось, Криворучкина любит одежду модных брендов. На выпуск к дочке она пришла в платье-футболке итальянского бренда Mochino.

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