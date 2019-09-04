Настоящие друзья: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/92OMBr

Кошки, прибившиеся к бойцам ВСУ или даже родившиеся на передовой любимы защитниками Родины

Домашние животные продолжают играть большую роль в жизни украинских военных, особенно несущих службу на востоке Украины и лишенных привычного домашнего тепла.

Об этом говорится на официальной странице 92-ОМБр ВСУ им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

«Пулька, Мурчик, Кузьмич... Маленькие и взрослые, пушистые и не очень: четвероногие друзья всегда рядом с военными. Без них наши бойцы уже не представляют службу. Братья наши меньшие и грызунов ловят, и о чужом известят, и даже жизнь спасают, ведь зачастую коты и собаки словно ощущают вражеские прилеты и заранее прячутся в блиндаж», – говорится в сообщении.

«Ну, а о том, что они – настоящие психологи, говорить не приходится. Когда надо – выслушают, а если хорошее настроение, активны, игривы – просто неугомонны», – напоминает пресс-служба.

Как оказалось, в 92-й бригаде есть и «кадровые» закадычные друзья: их военные возят с собой домой, а потом с ними возвращаются в ротацию на восток. Поэтому бойцы говорят о них, как о своих настоящих друзьях.

Джерело: segodnya.ua