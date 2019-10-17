Обнаженная Маша Ефросинина соблазнительно позирует на полу



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Маша Ефросинина instagram.com/mashaefrosinina/

Звезда поделилась пикантным снимком в своем фотоблоге

Известная украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина восхитила фанатов откровенным снимком. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала откровенное снимок с фотосессии для украинского Elle, на котором Маша позировала топлесс, сидя босиком на полу в черных брюках.

«Неизданное ...», - подписала снимок знаменитость.

Поклонники пришли в восторг от снимка Маши и забросали ее комплиментами. «Женственность и ничего лишнего ...», «Вы невероятно красивая женщина!», «Очень нежно и красиво», - писали подписчики под снимком.