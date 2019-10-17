Обнаженная Маша Ефросинина соблазнительно позирует на полу
Маша Ефросинина
instagram.com/mashaefrosinina/
Звезда поделилась пикантным снимком в своем фотоблоге
Известная украинская телеведущая и блогерша Маша Ефросинина восхитила фанатов откровенным снимком. На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала откровенное снимок с фотосессии для украинского Elle, на котором Маша позировала топлесс, сидя босиком на полу в черных брюках.
«Неизданное ...», - подписала снимок знаменитость.
Поклонники пришли в восторг от снимка Маши и забросали ее комплиментами. «Женственность и ничего лишнего ...», «Вы невероятно красивая женщина!», «Очень нежно и красиво», - писали подписчики под снимком.