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    Фото

    Дизайнер Жан Грицфельдт показал откровенное фото

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    Дизайнер Жан Грицфельдт показал откровенное фото
    instagram.com/jeangritsfeldt

    Известный украинский дизайнер Жан Грицфельдт показал откровенное фото без одежды

    Снимок эпатажный модельер опубликовал на своей странице в Instagram.

    На фото Грицфельдт позирует практически без одежды в вызывающей позе. При этом на дизайнере надеты рваные колготки в сетку. 

    «Об одном я мечтаю упрямо, об одном я хочу попросить: подари мне подштанники, мама, а иначе мне не в чем ходить», — шутливо подписал снимок модельер.

    Фаны знаменитости не согласились с подписью и выразили свой восторг в комментариях: «Надеюсь, не подарит», «Словила эстетический оргазм», «Воу, как горячо».

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    instagram.com/jeangritsfeldt
    instagram.com/jeangritsfeldt

    Жан Грицфельдт — настоящее имя украинского дизайнера с немецкими корнями. Жан родился в Сибири, образование получал в Киеве. Он известен своими яркими образами и эпатажными коллекциями одежды. Также Грицфельдт работает моделью. Его показы проходят на необычных локациях — в цирке, на ледовой арене, в музее.

    Джерело: style.nv.ua

    знаменитости фотография образование
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