Дизайнер Жан Грицфельдт показал откровенное фото



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instagram.com/jeangritsfeldt

Известный украинский дизайнер Жан Грицфельдт показал откровенное фото без одежды

Снимок эпатажный модельер опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото Грицфельдт позирует практически без одежды в вызывающей позе. При этом на дизайнере надеты рваные колготки в сетку.

«Об одном я мечтаю упрямо, об одном я хочу попросить: подари мне подштанники, мама, а иначе мне не в чем ходить», — шутливо подписал снимок модельер.

Фаны знаменитости не согласились с подписью и выразили свой восторг в комментариях: «Надеюсь, не подарит», «Словила эстетический оргазм», «Воу, как горячо».

Жан Грицфельдт — настоящее имя украинского дизайнера с немецкими корнями. Жан родился в Сибири, образование получал в Киеве. Он известен своими яркими образами и эпатажными коллекциями одежды. Также Грицфельдт работает моделью. Его показы проходят на необычных локациях — в цирке, на ледовой арене, в музее.

Джерело: style.nv.ua