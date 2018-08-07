Звездные родители с детьми снялись для модного глянца: трогательные фото
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Розсилка
Harper's Bazaar представил свой сентябрьский выпуск Icons, для которого снялись множество знаменитостей
Американский Harper’s Bazaar готовит сентябрьский номер журнала, изюминкой которого, без сомнения, станет материал о звездных семьях – Icons. Уже готова серия обложек с известными артистами и их родными
Не впервые Harper’s Bazaar делают акцент на семейных ценностях. Над серией снимков, на которых также появились Стивен Тайлер и Лайонел Ричи со своими знаменитыми детьми – Лив Тайер и Николь Ричи, а также Пэрис Джекосн, Теодора и Александра Ричардс, работала французская журналистка Карин Ройтфельд, являющаяся глобальным fashion-директором Bazaar, а также создателем собственного медиа CR Fashion Book. Все фотографии были сделаны Марио Сорренти.
Для съемки в новом номере модный редактор Карин Ройтфельд пригласила своих «музыкальных идолов» – Канье Уэста с дочерью Норт и сыном Сэйнтом, Кристину Агилеру с дочкой Саммер и сыном Максом, Брюса Спрингстина с дочерью Джессикой, Лайонела Ричи с дочерью и актрисой Николь Ричи, Эрику Баду c дочерьми Марс и Пумой, дочерей гитариста Rolling Stones Кита Ричардса Теодору и Александру, Лив и Стивен Тайлер и других.
Ежегодная фотосессия Icons стала для Ройтфельд пятой, а Канье Уэст появился на обложке спецвыпуска уже во второй раз. В 2016 году он уже снимался в этом проекте вместе с женой Ким Кардашьян.
«Удивительно было видеть, с какой нежностью некоторые из самых потрясающих рок-звезд относятся к своим родным, не зависимо от их возраста», – призналась Карин Ройтфельд в интервью WWD.
Джерело: harpersbazaar.com.ua