NASA выпустило коллекцию одежды: фото



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Fall / Winter 1990

Дизайнер Герон Престон совместно с американским аэрокосмическим агентством NASA выпустил коллекцию одежды Fall/Winter 1990

Космическое агентство NASA в честь своего 60-летия выпустило коллекцию уличной одежды. Ее разработал американский дизайнер одежды Херон Престон.

Разрабатывая данную коллекцию, Престон следовал строгим принципам, установленным NASA в 2017 году для реинтродукции логотипа Worm в сфере коммерческой одежды. Гайдлайн состоит в использовании оттенков только красного, серого, белого или черного цветов.

В коллекцию, которую назвали Fall / Winter 1990, входят куртки, перчатки, футболки, ремни и кепки. В частности, здесь есть серебряная джинсовая куртка, напоминающая костюмы, которые носила группа астронавтов Меркурий 7, носки и ремни с логотипом NASA и рюкзак, напоминает систему жизнеобеспечения космонавтов.

«Было много цветовых рекомендаций, которым я должен был следовать, было много правил, которые должен был соблюдать. Я разработал коллекцию, основанную на скафандрах NASA, и поэтому провёл кучу исследований при создании данной одежды», — рассказывает Герон Престон.

В дизайн коллекции Герона Престона, ранее работавшего с Канье Уэстом и Вирджилом Аблохом, включены американский флаг и печатное заявление президента Эйзенхауэра, датированное 1958 годом, — в нем описывается цель NASA как организации для авиационных исследований и гражданской космической программы.



Цены на одежду из коллекции варьируются от $100 до $1200.

Джерело: news.liga.net