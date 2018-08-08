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    Фото

    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер

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    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер

    Говорят, что волшебство на фотографиях происходит только когда фотограф чувствует то, что фотографирует. Яна Тойбер, у которой за плечами долгие годы в балетной школе, тому доказательство

    Запечатленные Яной кадры с пластичными балеринами, позволяют нам соприкоснуться с настоящим характером этой артистической профессии.

    К слову, Яна родилась в Украине, но в возрасте двух лет переехала жить в Штаты. Там она и занималась балетом, после чего сильно увлеклась фотографией. Бесконечные дебаты о женственности и о положении женщин в обществе служат для Яны вдохновением, топливом для создания цепляющих фотопроектов. Женщина — главная фигура в творчестве. В арсенале у фотографа уйма провокационных, красивых и впечатляющих кадров.

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    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер
    Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер

    На полароидных фотографияхс балеринами Яна не упускает повода спровоцировать зрителя: артисток балета она показывает дерзкими, уверенными, но в то же время — нежными и женственными.

    Джерело: cameralabs.org

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