Пуанты и грация: Мир балерин через объектив неординарной Яны Тойбер

Говорят, что волшебство на фотографиях происходит только когда фотограф чувствует то, что фотографирует. Яна Тойбер, у которой за плечами долгие годы в балетной школе, тому доказательство

К слову, Яна родилась в Украине, но в возрасте двух лет переехала жить в Штаты. Там она и занималась балетом, после чего сильно увлеклась фотографией. Бесконечные дебаты о женственности и о положении женщин в обществе служат для Яны вдохновением, топливом для создания цепляющих фотопроектов. Женщина — главная фигура в творчестве. В арсенале у фотографа уйма провокационных, красивых и впечатляющих кадров.

На полароидных фотографияхс балеринами Яна не упускает повода спровоцировать зрителя: артисток балета она показывает дерзкими, уверенными, но в то же время — нежными и женственными.