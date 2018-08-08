Беременная и сексуальная: Кейт Аптон снялась в соблазнительной фотосессии



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Кейт Аптон

Американская супермодель Кейт Аптон стала лицом бренда белья Yamamay

Кейт Аптон восхитила поклонников роскошной фигурой облаченной в сексуальные комплекты нижнего белья.

В новой коллекции бренда, которую прорекламировала беременная модель вошли классические комплекты телесных и черных оттенков, кружевные боди и комбинации, а также шелковые пижамы с цветочным принтом.

Поклонники модели отметили, что беременность Кейт Аптон к лицу. Ее формы стали более выразительными и сексуальными.

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