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    Беременная и сексуальная: Кейт Аптон снялась в соблазнительной фотосессии

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    Кейт Аптон - Беременная и сексуальная: Кейт Аптон снялась в соблазнительной фотосессии
    Кейт Аптон

    Американская супермодель Кейт Аптон стала лицом бренда белья Yamamay

    Кейт Аптон восхитила поклонников роскошной фигурой облаченной в сексуальные комплекты нижнего белья.

    В новой коллекции бренда, которую прорекламировала беременная модель вошли классические комплекты телесных и черных оттенков, кружевные боди и комбинации, а также шелковые пижамы с цветочным принтом.

    Поклонники модели отметили, что беременность Кейт Аптон к лицу. Ее формы стали более выразительными и сексуальными.

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    Беременная и сексуальная: Кейт Аптон снялась в соблазнительной фотосессии
    Беременная и сексуальная: Кейт Аптон снялась в соблазнительной фотосессии
    Беременная и сексуальная: Кейт Аптон снялась в соблазнительной фотосессии
    Беременная и сексуальная: Кейт Аптон снялась в соблазнительной фотосессии
    Беременная и сексуальная: Кейт Аптон снялась в соблазнительной фотосессии

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