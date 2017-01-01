Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах

Супруга президента США вновь покорила своих поклонников внешним видом

Первая леди США Мелания Трамп выбрала грациозный образ для торжественной церемонии зажжения главной новогодней елки США. 47-летняя супруга президента страны нажала на кнопку, которая включила свет гирлянды после того, как глава государства выступил с речью, в которой пожелал всем счастливого Рождества и нового года. Для этого события



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп и Мелания Трамп

Супруга президента США вновь покорила своих поклонников внешним видом

Первая леди США Мелания Трамп выбрала грациозный образ для торжественной церемонии зажжения главной новогодней елки США. 47-летняя супруга президента страны нажала на кнопку, которая включила свет гирлянды после того, как глава государства выступил с речью, в которой пожелал всем счастливого Рождества и нового года.

Для этого события Мелания надела красное платье, поверх которого было красное пальто от Chanel. При этом на ногах у неё были лубутены бежевых тонов. Образ первой леди был дополнен укладкой с локонами и ярким макияжем.

Это первое участие Дональда Трампа в столь почётной церемонии в качестве руководителя государства. Прямая трансляция мероприятия проходила на официальном сайте Белого дома.

Джерело: ТСН