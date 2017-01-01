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    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах

    Супруга президента США вновь покорила своих поклонников внешним видом
    Первая леди США Мелания Трамп выбрала грациозный образ для торжественной церемонии зажжения главной новогодней елки США. 47-летняя супруга президента страны нажала на кнопку, которая включила свет гирлянды после того, как глава государства выступил с речью, в которой пожелал всем счастливого Рождества и нового года.   Для этого события
    • Сьогодні, 16:09
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    Дональд Трамп и Мелания Трамп
    Дональд Трамп и Мелания Трамп

    Супруга президента США вновь покорила своих поклонников внешним видом

    Первая леди США Мелания Трамп выбрала грациозный образ для торжественной церемонии зажжения главной новогодней елки США. 47-летняя супруга президента страны нажала на кнопку, которая включила свет гирлянды после того, как глава государства выступил с речью, в которой пожелал всем счастливого Рождества и нового года.  

    Для этого события Мелания надела красное платье, поверх которого было красное пальто от Chanel. При этом на ногах у неё были лубутены бежевых тонов. Образ первой леди был дополнен укладкой с локонами и ярким макияжем.

    Это первое участие Дональда Трампа в столь почётной церемонии в качестве руководителя государства. Прямая трансляция мероприятия проходила на официальном сайте Белого дома.

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    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах
    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах
    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах
    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах
    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах
    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах
    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах
    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах
    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах
    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах
    Мелания Трампа зажгла новогоднюю елку в красном пальто и на лабутенах

    Джерело: ТСН

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