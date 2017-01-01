  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Кейт Мосс летит на вертолёте в шубе на голое тело. Появился стильный клип

    Звезда подиума эпатировала публику в изысканной рекламе
    Легендарная модель Кейт Мосс снялась в рекламном ролике новой коллекции Yves Saint Laurent. 43-летняя звезда предстаёт в белой шубе на голое тело и брюках. При этом она летит на вертолёте. Изысканный ролик снят в ч/б, что придаёт ему особую атмосферу. Режиссёром ролика выступила Натали Кангилем, которая отвечает за весь визуальный контент
    • Сьогодні, 14:09
    • Розсилка

    Звезда подиума эпатировала публику в изысканной рекламе

    Легендарная модель Кейт Мосс снялась в рекламном ролике новой коллекции Yves Saint Laurent. 43-летняя звезда предстаёт в белой шубе на голое тело и брюках. При этом она летит на вертолёте.

    Изысканный ролик снят в ч/б, что придаёт ему особую атмосферу. Режиссёром ролика выступила Натали Кангилем, которая отвечает за весь визуальный контент знаменитого французского бренда.

    Пресса восхищается внешностью манекенщицы, отмечая, что возраст совершенно не сказался на её шарме.

    Джерело: Вести

    Читайте також
    мода и красота модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ