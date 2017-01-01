Кейт Мосс летит на вертолёте в шубе на голое тело. Появился стильный клип

Звезда подиума эпатировала публику в изысканной рекламе

Легендарная модель Кейт Мосс снялась в рекламном ролике новой коллекции Yves Saint Laurent. 43-летняя звезда предстаёт в белой шубе на голое тело и брюках. При этом она летит на вертолёте. Изысканный ролик снят в ч/б, что придаёт ему особую атмосферу. Режиссёром ролика выступила Натали Кангилем, которая отвечает за весь визуальный контент



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Звезда подиума эпатировала публику в изысканной рекламе

Легендарная модель Кейт Мосс снялась в рекламном ролике новой коллекции Yves Saint Laurent. 43-летняя звезда предстаёт в белой шубе на голое тело и брюках. При этом она летит на вертолёте.

Изысканный ролик снят в ч/б, что придаёт ему особую атмосферу. Режиссёром ролика выступила Натали Кангилем, которая отвечает за весь визуальный контент знаменитого французского бренда.

Пресса восхищается внешностью манекенщицы, отмечая, что возраст совершенно не сказался на её шарме.

Джерело: Вести