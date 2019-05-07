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    Шоу-биз

    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка

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    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка

    У поклонников дивы есть подозрения, что четвертый ребенок Ким Кардашян мог родиться в один день с сыном принца Гарри

    В то время как население большей части земного шара празднует появление на свет внука королевы Елизаветы, фанаты одной из самых знаменитых пар мирового шоу-бизнеса, Ким Кардашян и Канье Уэста, с нетерпением ожидают рождения их наследника от суррогатной матери.

    В минувший понедельник в ряде СМИ появилась информация о рождении ребенка четы миллионеров в один день с сыном принца Гарри и Меган Маркл, однако Ким опровергла данную информацию.

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    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка
    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка
    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка
    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка
    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка
    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка
    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка
    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка
    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка
    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка
    Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка

     «Стойте, я только что прочитала в новостях, что мой ребенок родился, но это неправда! Сегодня понедельник и я в Нью-Йорке, а так была бы в больнице», - написала Кардашян в своем Twitter.

    Однако фанаты не склонны безусловно доверять Ким. Дело в том, что накануне она также опубликовала в соцсетях фото, на котором отметила своего мужа и написала: «Это твоя настоящая жизнь. Женат, имеешь четверых детей. Помогаешь людям выбраться из тюрьмы. Попал на обложку Vogue. Ходишь с семьей в церковь каждое воскресенье. Мечты сбываются».

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    Кардашьян Канье Уэст
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