Ким Кардашян и Канье Уэст в ближайшие часы ждут четвертого ребенка

У поклонников дивы есть подозрения, что четвертый ребенок Ким Кардашян мог родиться в один день с сыном принца Гарри

В то время как население большей части земного шара празднует появление на свет внука королевы Елизаветы, фанаты одной из самых знаменитых пар мирового шоу-бизнеса, Ким Кардашян и Канье Уэста, с нетерпением ожидают рождения их наследника от суррогатной матери.

В минувший понедельник в ряде СМИ появилась информация о рождении ребенка четы миллионеров в один день с сыном принца Гарри и Меган Маркл, однако Ким опровергла данную информацию.

«Стойте, я только что прочитала в новостях, что мой ребенок родился, но это неправда! Сегодня понедельник и я в Нью-Йорке, а так была бы в больнице», - написала Кардашян в своем Twitter.

Wait just saw news our baby boy came but that’s not true! It’s Met Monday, I’m in NYC. I would be at the hospital lol