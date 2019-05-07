Ева Мендес представила коллекцию футболок, созданную вместе с дочерьми



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Ева Мендес с дочками

Часть вырученных от продажи средств пойдет на благотворительность

Ева Мендес с брендом New York & Company выпустила лимитированную коллекцию футболок, принты для которых создали их с Райаном Гослингом дочери - 4-летняя Эсмеральда и 3-летняя Амада.

Гордая мама на связи! Сделали несколько футболок с рисунками моих детей ко Дню матери. Часть средств будет направлена в @stjude. С удовольствием посмотрела бы, что ваши дети подарили вам на праздник. Выкладывайте фото с хештегом #evamendesnyc, а я опубликую, которые мне понравятся, - написала Ева в Instagram.

Цена на футболки составляет около 30 долларов, а часть собранных средств пойдет на счет десткой больницы St. Jude Children's Research Hospital and ALSAC.

Джерело: Hello!