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    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)

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    <p>Оливия Калпо</p> <p>instagram.com/oliviaculpo/</p> - «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)

    Оливия Калпо

    instagram.com/oliviaculpo/

    Звезда в сексуальном платье позировала на фоне красивого заката

    26-летняя Оливия Калпо продолжает делиться красивыми фотографиями с отдыха. Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная 2012» показала, какими красивыми бывают закаты на побережье.

    На новом снимке инстадива запечатлена на побережье во время красочного заказа. Для вечерней прогулки модель выбрала сексуальное белое платье, которое прекрасно оттеняет ее загар. Оливия позировала, облокотившись на забор. Волосы модель собрала в пучок, а в макияже акцент был смещен на глаза знаменитости.

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    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    «Мисс Вселенная» соблазнительно изгибается в лучах уходящего солнца (фото)
    instagram.com/oliviaculpo/

     «В настроении смеяться так сильно, что больно», - подписала свой новый пост Калпо.

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    знаменитости модель Мисс Вселенная
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