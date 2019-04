Карин Ройтфельд стала советником по стилю бренда Karl Lagerfeld



Близкая подруга умершего кутюрье три сезона будет курировать его именную марку

Cтилист и бывший главный редактор парижского Vogue Карин Ройтфельд будет курировать бренд Karl Lagerfeld ближайшие три сезона – сообщает издание WWD. В качестве "советника по стилю" она будет сотрудничать с дизайн-директором марки Хун Кимом.

Карин Ройтфельд на протяжении многих лет дружила и сотрудничала с Карлом Лагерфельдом, которого не стало в феврале этого года. Вместе они издали книгу The Little Black Jacket ("Маленькая черная куртка"), а также создали коллекцию для H&M в 2004 году. Для бренда Karl Lagerfeld Ройтфельд уже разработала коллекцию The Edit By Carine Roitfeld, которая поступит в продажу в сентябре 2019-го.

"С Карлом у нас были не только профессиональные отношения, но и близкая дружба. Он навсегда останется легендой, которая заново изобрела моду, фотографию и понятие знаменитости. Для меня честь – сотрудничать с его именным брендом в качестве советника по стилю следующие три сезона", – говорится в официальном заявлении Ройтфельд.

Первым плодом коллаборации Карин Ройтфельд и Хун Кима станет коллекция весна/лето – 2020.

Джерело: Buro 24/7