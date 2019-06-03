Розовые кресла и йога с котами: в столице открыли Центр кототерапии



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hmarochos.kiev.ua

В центре можно познакомиться с котами и при желании забрать домой

В Киеве открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ним и забрать себе понравившегося мурлыку домой. Центр кототерапии действует уже почти месяц.

«Мы ищем котикам дом. На данный момент у нас живут девять питомцев разного возраста и с разной судьбой. Их количество меняется, например, кого-то забирают к себе домой киевляне», — рассказывает Мария Нечепа, основатель благотворительного фонда Кото-ярмарок.

В центре живут котики, спасенные волонтерами из разных сложных ситуаций. Но все они добрые, чистенькие и излучают любовь.

«Все желающие могут с ними пообщаться, погладить. Это терапия для всей семьи и возможность снять стресс, и главное, решиться выбрать для себя животное. У нас проводится много разных мероприятий, например, йога с котиками. Одно из правил — гости должны снять обувь на входе и быть как дома. Ведь у котиков есть свои домики, кресла, игрушки, мягкие коврики, на которых они встречают посетителей», — поясняют в центре.

Беспризорные коты прошли обследования и стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Их отдают новым владельцам после прохождения собеседования и подписания договора.

Джерело: hmarochos.kiev.ua