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    Ikea воссоздала гостиные из «Друзей», «Симпсонов» и «Очень странных дел»

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    Ikea воссоздала гостиные из «Друзей», «Симпсонов» и «Очень странных дел»
    boredpanda.com

    Над рекламной кампанией работало агентство Publicis Spain, она предназначена для рынка Арабских Эмиратов

    Ikea воссоздала гостиные из сериалов «Друзья», «Симпсоны» и «Очень странные дела» (Stranger Things) при помощи своей мебели. Изображения опубликованы на сайте компании. Под каждым изображением есть ссылка на использованные товары от Ikea — они ведут в местный онлайн-магазин.

    Судя по ценникам на фото, каждый может купить все вещи по отдельности. Например, шторы как в гостиной Моники стоят 145 арабских дирхамов, а диван семейства Симпсонов ― 1795 арабских дирхамов.

    Несмотря на то что проект придуман для ОАЭ, жители других регионов могут отыскать похожие предметы по их названию в каталоге Ikea.

    Publicis Spain работала над кампанией два месяца: это время ушло на поиск подходящих предметов и их сведение в один интерьер при помощи 3D-моделирования.

    Интерьер квартиры из «Друзей» Ikea называет «комнатой для приятелей». Для ее создания потребуется купить уже 37 товаров — вплоть до коробки для салфеток, свечек и масок, которые висят на стене.

    Комната из «Очень странных дел» украшена цветной гирляндой и другими аксессуарами. Также  компания предлагает купить краски и карандаши, чтобы написать на стене английский алфавит. Тыквенной головы в Ikea нет, как и книг для стеллажа. Самые дорогие товары здесь — диван и два кресла.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Ikea пообещала создать интерьеры из сериалов не только для рекламных баннеров, но и вживую — обставленные в натуральную величину комнаты появятся в некоторых магазинах компании на Ближнем Востоке.

    Джерело: boredpanda.com

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