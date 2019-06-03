Лана Дель Рей снялась для Vogue Italia



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Артистка позировала именитому фотографу Стивену Кляйну

Певица Лана Дель Рей стала героиней июньского выпуска журнала Vogue Italia, который вышел сразу с тремя обложками. Над съемкой работал фотограф Стивен Кляйн. На фотографиях Лана с голубыми тенями примеряет наряды Moschino, Miu Miu и Ford.

Номер вышел под названием «Я сама пишу свое будущее» (I'm writing my future). Специально для журнала Лана написала стихотворение. Там есть такие строки: «Есть вещи, которые ты до сих пор не знаешь обо мне: как иногда я боюсь, что моя печаль слишком велика и что однажды тебе, возможно, придется помочь мне справиться с этим».

Стоит отметить, что стихотворение также войдет в ее предстоящий поэтический сборник под названием Violet Bent Backwards Over The Grass («Фиалки наклонились над травой»).

Джерело: Buro 24/7