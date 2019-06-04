Виктория Бекхэм показала редкие семейные фото
Виктория Бекхэм умилила сеть семейными фото
Знаменитая чета Виктории и Дэвида Бекхэм редко делится подробностями и фото из личной жизни. Однако недавно такие редкие кадры попали в сеть.
Фотографиями поделилась Виктория Бекхэм на своей личной странице в социальной сети Instsgram.
Она опубликовала снимок, на котором предстали сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также их сестра и единственная дочь звездных родителей Харпер.
Меньше чем за сутки пост набрал более одного миллиона лайков и тысячи комментариев. Поклонники счастливы, что семья Бекхэмов находит время для совместного отдыха.
Кроме этого всемирно известная дизайнер показала больше фотографий в stories.
Кроме этого футболист Дэвид Бекхэм также опубликовал фото с дочерью. Однако у него количество лайков еще больше впечатляет – два с половиной миллиона!
Глава знаменитого семейства поблагодарил Майами за прекрасный, насыщенный отдых, за прекрасно проведенное неделю и запомнились на всю жизнь эмоции.
Джерело: znaj.ua