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    Фото

    Виктория Бекхэм показала редкие семейные фото

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    Виктория Бекхэм показала редкие семейные фото
    instagram.com/victoriabeckham

    Виктория Бекхэм умилила сеть семейными фото

    Знаменитая чета Виктории и Дэвида Бекхэм редко делится подробностями и фото из личной жизни. Однако недавно такие редкие кадры попали в сеть.

    Фотографиями поделилась Виктория Бекхэм на своей личной странице в социальной сети Instsgram.

    Она опубликовала снимок, на котором предстали сыновья Бруклин, Ромео и Круз, а также их сестра и единственная дочь звездных родителей Харпер.

    Меньше чем за сутки пост набрал более одного миллиона лайков и тысячи комментариев. Поклонники счастливы, что семья Бекхэмов находит время для совместного отдыха.

    Кроме этого всемирно известная дизайнер показала больше фотографий в stories.

    Кроме этого футболист Дэвид Бекхэм также опубликовал фото с дочерью. Однако у него количество лайков еще больше впечатляет – два с половиной миллиона!

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    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham

    Глава знаменитого семейства поблагодарил Майами за прекрасный, насыщенный отдых, за прекрасно проведенное неделю и запомнились на всю жизнь эмоции.

    Джерело: znaj.ua

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