Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)



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Оливия Калпо

27-летняя красотка восхитила поклонников жаркой фотосессией

Победительница конкурса «Мисс Вселенная-2012» Оливия Калпо позировала обнаженной в «объятьях» крупного питона. Американская модель снялась для журнала Sports Illustrated, известного яркими фотосессиями с участием знаменитых девушек.

Оливия показала фигуру с разных ракурсов. Она запечатлена в крошечных трусиках цвета хаки и полностью голой. Кульпо легла на песок, а длинная змея обвила ее тело – кадры получились весьма пикантными. Волосы брюнетка оставила распущенными, а уши украсила нежными серьгами.

«Поразила воображение, роскошная фигура», «Шикарная девушка, просто глаз не отвести», «Такая стройная, поделитесь секретами диеты!», «Мечта, а не женщина», «Не страшно было со змеей сниматься?» — написали Оливии фолловеры.