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    Фото

    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)

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    <p>Оливия Калпо</p> <p></p> - Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)

    Оливия Калпо

    27-летняя красотка восхитила поклонников жаркой фотосессией

    Победительница конкурса «Мисс Вселенная-2012» Оливия Калпо позировала обнаженной в «объятьях» крупного питона. Американская модель снялась для журнала Sports Illustrated, известного яркими фотосессиями с участием знаменитых девушек.

    Оливия показала фигуру с разных ракурсов. Она запечатлена в крошечных трусиках цвета хаки и полностью голой. Кульпо легла на песок, а длинная змея обвила ее тело – кадры получились весьма пикантными. Волосы брюнетка оставила распущенными, а уши украсила нежными серьгами.

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    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Обнаженная «Мисс Вселенная» позировала на песке со змеей (фото)
    Фото: Sports Illustrated

     «Поразила воображение, роскошная фигура», «Шикарная девушка, просто глаз не отвести», «Такая стройная, поделитесь секретами диеты!», «Мечта, а не женщина», «Не страшно было со змеей сниматься?» — написали Оливии фолловеры.

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    модель Мисс Вселенная
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