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    Жизнь

    Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)

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    <p>Виктор Павлик был женат трижды</p> <div></div> - Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)

    Виктор Павлик был женат трижды

    Концертный директор певца станет его четвертой женой

    Украинский певец Виктор Павлик женится в четвертый раз. Так, 53-летний исполнитель признался, что он с Екатериной Репяховой оформят отношения в 2020 году.

    «Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где Катя там на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет этой свадьбы», - поделился певец.

    Также певец добавил, что его и невесту свадьба в високосный год никак не смущает. «Мы в это не верим, наоборот, в 2020 очень крутая цифра», - заверил Павлик.

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    Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)
    Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)
    Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)
    Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)
    Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)
    Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)
    Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)
    Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)
    Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)

    Заметим, что Виктор Павлик был женат трижды - первой его женой была девушка по имени Лида, которая родила ему сына. Затем у певца были отношения со Светланой из Узбекистана, которые продолжались восемь лет и в которых родилась дочь Кристина.

    Затем Павлик не устоял перед красотой танцовщицы Ларисы, с которой он женился дважды. У них родился сын Павел. 2016 года Павлик расстался с Ларисой и начал встречаться с Екатериной Репяховой.

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