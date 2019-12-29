Виктор Павлик женится в четвертый раз. Невеста моложе певца почти на 30 лет (фото)



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Виктор Павлик был женат трижды

Концертный директор певца станет его четвертой женой

Украинский певец Виктор Павлик женится в четвертый раз. Так, 53-летний исполнитель признался, что он с Екатериной Репяховой оформят отношения в 2020 году.

«Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где Катя там на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет этой свадьбы», - поделился певец.

Также певец добавил, что его и невесту свадьба в високосный год никак не смущает. «Мы в это не верим, наоборот, в 2020 очень крутая цифра», - заверил Павлик.

Заметим, что Виктор Павлик был женат трижды - первой его женой была девушка по имени Лида, которая родила ему сына. Затем у певца были отношения со Светланой из Узбекистана, которые продолжались восемь лет и в которых родилась дочь Кристина.

Затем Павлик не устоял перед красотой танцовщицы Ларисы, с которой он женился дважды. У них родился сын Павел. 2016 года Павлик расстался с Ларисой и начал встречаться с Екатериной Репяховой.