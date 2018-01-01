Легендарная модель подразнила поклонников пикантным фото

Хайди Клум прикрыла обнаженное тело одним стулом

Известная немецкая модель и телеведущая Хайди Клум выложила в сеть новые пикантные фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру. На снимках звезда позирует полностью обнаженной, сидя стуле. Автором снимков выступил американский фотограф Памела Хэнсон, пишет «Главком». В комментариях пользователи разделились во мнении о том,

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хайди Клум

Хайди Клум прикрыла обнаженное тело одним стулом

Известная немецкая модель и телеведущая Хайди Клум выложила в сеть новые пикантные фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру. На снимках звезда позирует полностью обнаженной, сидя стуле. Автором снимков выступил американский фотограф Памела Хэнсон, пишет «Главком».

В комментариях пользователи разделились во мнении о том, как относиться к такому поступку модели. Одни поддержали Клум и восхитились ее прекрасной физической формой. А другие – наоборот, раскритиковали модель за такую откровенность.

Эта манекенщица часто выкладывает на своей странице пикантные снимки, на которых демонстрирует идеальную фигуру. В связи с этим отдельные поклонники поспешили сделать вывод, что подобные откровенные снимки уже вошли в привычку модели, как у Ким Кардашьян.