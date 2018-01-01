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    Легендарная модель подразнила поклонников пикантным фото

    Хайди Клум прикрыла обнаженное тело одним стулом
    Известная немецкая модель и телеведущая Хайди Клум выложила в сеть новые пикантные фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру. На снимках звезда позирует полностью обнаженной, сидя стуле. Автором снимков выступил американский фотограф Памела Хэнсон, пишет «Главком». В комментариях пользователи разделились во мнении о том,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:08
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    Хайди Клум 

    Хайди Клум прикрыла обнаженное тело одним стулом

    Известная немецкая модель и телеведущая Хайди Клум выложила в сеть новые пикантные фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру. На снимках звезда позирует полностью обнаженной, сидя стуле. Автором снимков выступил американский фотограф Памела Хэнсон, пишет «Главком».

    В комментариях пользователи разделились во мнении о том, как относиться к такому поступку модели. Одни поддержали Клум и восхитились ее прекрасной физической формой. А другие – наоборот, раскритиковали модель за такую откровенность.

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    Эта манекенщица часто выкладывает на своей странице пикантные снимки, на которых демонстрирует идеальную фигуру. В связи с этим отдельные поклонники поспешили сделать вывод, что подобные откровенные снимки уже вошли в привычку модели, как у Ким Кардашьян.

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