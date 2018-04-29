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    Опубликованы впечатляющие фото самых радикальных похудений

    Снимки этих людей доказывают, что нет ничего невозможного, если ты всерье настроился избавиться от лишних килограммов
    На американском канале существует шоу под названием My 600-lb Life, что буквально переводится как «Моя 600-фунтовая жизнь». Это реалити-шоу, которое фокусируется на болезненном ожирении и попытках похудеть. Некоторые из преобразований настолько невероятны, что иногда трудно поверить на них сопоставляются одни и те же люди. Программа
    • Сьогодні, 01:44
    • Розсилка
    Лаура Перес
    Лаура Перес

    Снимки этих людей доказывают, что нет ничего невозможного, если ты всерье настроился избавиться от лишних килограммов

    На американском канале существует шоу под названием My 600-lb Life, что буквально переводится как «Моя 600-фунтовая жизнь». Это реалити-шоу, которое фокусируется на болезненном ожирении и попытках похудеть. Некоторые из преобразований настолько невероятны, что иногда трудно поверить на них сопоставляются одни и те же люди.

    Программа должна была стать пятисерийным минисериалом, в котором участвовали четыре человека с ожирением, но из-за его популярности были сняты новые эпизоды. Каждый человек, который появляется на шоу, весит около 600 фунтов (270 кг) в начале и пытается уменьшить вес до здорового уровня.

    Суть передачи заключается в том, что людям, весящим примерно 300 кг, производится операция по шунтированию желудка, после которой журналисты телеканала вместе со зрителями наблюдают за положительными изменениями обладателей лишнего веса.

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    на весь екран згорнути
    Тара: было - 275 кг, стало - 126 кг
    Мелисса Д. Моррис было - 296 кг, стало - 80 кг
    Диана: было - 272 кг, стало - 101 кг
    Джеймс: было - 330 кг, стало - 160 кг
    Бетти Джо: было - 296 кг, стало - 91 кг
    Марла Мцэнтс было - 360 кг, стало - 136 кг
    Паула Джонс: было - 250 кг, стало - 122 кг
    Лаура Перес было 245 кг, стало - 172 кг
    Генри: было - 340 кг, стало - 113 кг
    Паула: было - 242 кг, стало - 169 кг
    Пенни: было - 224 кг, стало - 206 кг
    Дональд Шелтон: было 306 кг, стало - 133 кг
    Кристина Филипс: было 320 кг , стало - 83 кг
    Джо Векслер: было - 360 кг, стало - 170 кг
    Chay Guillroy: было - 262 кг, стало - 171 кг
    Эшли Данн-Братчер: было - 329 кг, стало - 213 кг
    Чак Тернер: было - 314 кг, стало - 110 кг
    Оливия Круз: было - 263 кг, стало - 91 кг
    Чак Тернер: было - 314 кг, стало - 196 кг
    Бриттани Фулфер: было - 274 кг, стало - 181 кг
    Никки Вебстер: было - 294 кг, стало - 107 кг
    Mccamey: было - 272 кг, стало - 167 кг
    Zsalynn Whitworth: было - 272 кг, стало - 136 кг
    Янтарный Рахди было 300 кг, стало - 107 кг

    В одном из выпусков реалити-шоу участница по имени Бриттани призналась, что постоянно думает о еде, хотя даже помыться самостоятельно она может с трудом, настолько большой она стала. Тем не менее, когда молодая женщина сбросила 63 фунта, выяснилось, что она засомневалась в правильности своего решения лечь на операционный стол. Поскольку теперь она не получает радости от приема пищи.

    Джерело: boredpanda.com

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