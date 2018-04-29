Опубликованы впечатляющие фото самых радикальных похудений

Снимки этих людей доказывают, что нет ничего невозможного, если ты всерье настроился избавиться от лишних килограммов

На американском канале существует шоу под названием My 600-lb Life, что буквально переводится как «Моя 600-фунтовая жизнь». Это реалити-шоу, которое фокусируется на болезненном ожирении и попытках похудеть. Некоторые из преобразований настолько невероятны, что иногда трудно поверить на них сопоставляются одни и те же люди. Программа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лаура Перес

Снимки этих людей доказывают, что нет ничего невозможного, если ты всерье настроился избавиться от лишних килограммов

На американском канале существует шоу под названием My 600-lb Life, что буквально переводится как «Моя 600-фунтовая жизнь». Это реалити-шоу, которое фокусируется на болезненном ожирении и попытках похудеть. Некоторые из преобразований настолько невероятны, что иногда трудно поверить на них сопоставляются одни и те же люди.

Программа должна была стать пятисерийным минисериалом, в котором участвовали четыре человека с ожирением, но из-за его популярности были сняты новые эпизоды. Каждый человек, который появляется на шоу, весит около 600 фунтов (270 кг) в начале и пытается уменьшить вес до здорового уровня.

Суть передачи заключается в том, что людям, весящим примерно 300 кг, производится операция по шунтированию желудка, после которой журналисты телеканала вместе со зрителями наблюдают за положительными изменениями обладателей лишнего веса.

В одном из выпусков реалити-шоу участница по имени Бриттани призналась, что постоянно думает о еде, хотя даже помыться самостоятельно она может с трудом, настолько большой она стала. Тем не менее, когда молодая женщина сбросила 63 фунта, выяснилось, что она засомневалась в правильности своего решения лечь на операционный стол. Поскольку теперь она не получает радости от приема пищи.

Джерело: boredpanda.com