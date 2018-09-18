Опубликованы фото малышей, похожих на сморщенных старичков
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Розсилка
Малыши всегда выглядят очаровательно! Но замечали ли вы, что они очень похожи на миниатюрных старичков?
Когда ребенок рождается, он является совершенным и удивительно красивым только для своей мамы. Окружающие же люди не находят ничего милого в сморщенном личике и недовольном выражении глаз.
Крошки, конечно, вызывают трогательные чувства, когда издают первое слово, хватают тебя за руку или прижимаются к тебе, но внешне они все-таки больше похожи на сморщенных бабушек и дедушек.
Чтобы безопасно и грамотно сделать фотосессию новорожденных, нужно специально этому поучиться. Ни один, даже самый прекрасный, фотограф – мастер портретов или съемок природы, не сумеет качественно отснять новорожденных без необходимых знаний, навыков и опыта.
В столице проводится много мастер-классов с участием отечественных и иностранных фотографов, специализирующихся именно на фотосессии младенцев.
Главное правило – фотографировать можно только тех детей, которым от роду от нескольких дней до двух недель. Не больше. Во-первых, в этот период жизни их еще не мучают спазмы и колики в животах, и потому они могут долго и крепко спать.
Обычно детей фотографируют спящими, при этом фотографы так ловко и быстро меняют им позы, что многие малыши за всю фотосессию ни разу не просыпаются.
А во-вторых, у таких маленьких детей очень гибкие и податливые хрящики, поэтому их можно абсолютно безопасно уложить в любую позу.
Джерело: boredpanda.com