Опубликованы фото малышей, похожих на сморщенных старичков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уморительные выражения лиц

Малыши всегда выглядят очаровательно! Но замечали ли вы, что они очень похожи на миниатюрных старичков?

Когда ребенок рождается, он является совершенным и удивительно красивым только для своей мамы. Окружающие же люди не находят ничего милого в сморщенном личике и недовольном выражении глаз.

Крошки, конечно, вызывают трогательные чувства, когда издают первое слово, хватают тебя за руку или прижимаются к тебе, но внешне они все-таки больше похожи на сморщенных бабушек и дедушек.

Чтобы безопасно и грамотно сделать фотосессию новорожденных, нужно специально этому поучиться. Ни один, даже самый прекрасный, фотограф – мастер портретов или съемок природы, не сумеет качественно отснять новорожденных без необходимых знаний, навыков и опыта.

В столице проводится много мастер-классов с участием отечественных и иностранных фотографов, специализирующихся именно на фотосессии младенцев.

Главное правило – фотографировать можно только тех детей, которым от роду от нескольких дней до двух недель. Не больше. Во-первых, в этот период жизни их еще не мучают спазмы и колики в животах, и потому они могут долго и крепко спать.

Обычно детей фотографируют спящими, при этом фотографы так ловко и быстро меняют им позы, что многие малыши за всю фотосессию ни разу не просыпаются.

А во-вторых, у таких маленьких детей очень гибкие и податливые хрящики, поэтому их можно абсолютно безопасно уложить в любую позу.

Джерело: boredpanda.com