Ван Гог и Мунк на бутерброде: сеть покоряют съедобные копии известных картин (фото)

Идеально сбалансированный завтрак

В немецком Twitter-сообществе под хештегом #KunstGeschichteAlsBrotbelag находятся оригинальные произведения искусства сделанные из еды.

Инициатором затеи стал известный немецкий блоггер Мари Софи Хинст, после чего идею подхватили и другие подписчики Twitter и начали воссоздавать культовые картины с бутербродами. И, честно говоря. они восхитительны.

so in love with that #kunstgeschichtealsbrotbelag thing! #Klimt Frau in Gold with toast, black & white-strawberry chocolate, apricot jam and kiwi. #arthistoryonbread pic.twitter.com/40jobkVWuP