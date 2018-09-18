Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
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Подборка архивных снимков известной певицы
Её настоящее имя Мэри Лета Дороти Слэйтон и родилась она в декабре 1914 года в американском городе Новый Орлеан.
Когда ей было 17, она выиграла конкурс красоты «Мисс Новый Орлеан», взяла себе псевдоним Дороти Ламур и переехала жить в Чикаго. Там и исполнилась её мечта – стать певицей.
Она начала свои выступления с оркестром Херби Кея, который стал её первым мужем. А ещё у Дороти была собственная программа на канале NBC Radio. Она была востребована до последних своих дней. Умерла певица в 82 года.
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