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    Фото

    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть

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    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть

    Подборка архивных снимков известной певицы

    Её настоящее имя Мэри Лета Дороти Слэйтон и родилась она в декабре 1914 года в американском городе Новый Орлеан.
    Когда ей было 17, она выиграла конкурс красоты «Мисс Новый Орлеан», взяла себе псевдоним Дороти Ламур и переехала жить в Чикаго. Там и исполнилась её мечта – стать певицей.
    Она начала свои выступления с оркестром Херби Кея, который стал её первым мужем. А ещё у Дороти была собственная программа на канале NBC Radio. Она была востребована до последних своих дней. Умерла певица в 82 года.

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    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть
    Чёрно-белые ретро фотографии американской певицы Дороти Ламур восхитили сеть


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