Жутковатый стрит-арт: работы португальского художника Серхио Одейта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серхио Одейта

Португальский уличный художник известен своими надписями на стенах, сделанными в стиле оптической иллюзии

Сегодня уличный стрит-арт не считается хулиганским и признан, как художественный жанр в традиционном мире искусства, когда смотришь на работы португальского художника Серхио Одейта, легко понять, почему.

Художник начал интересоваться рисованием в раннем возрасте, и уже на раннем этапе своего творчества стал уделять особое внимание к построению перспективы. Он начал создавать граффити в 90-е годы и тогда же стал популярен в своей стране. Сначала были простые рисунки на уличных стенах, а потом он перешел к крупномасштабным картинам.

Сейчас его труды сложно назвать просто граффити, потому что если рассматривать их под определённым углом, то изображение начинает казаться «живым», «плавающим» в пространстве. Это — анаморфное искусство, требующее от мастера максимум внимания и усилий.

Серхио Одейт работает в необычном стиле, который сам называет «мрачным 3D». Он объединяет углы, линии и тени для создания необычного эффекта. В 2005 году он получил международное признание за свою серию граффити, которые выглядели, как нечто из фантастического фильма ужасов, гигантские пауки пугали прохожих.

В 2008 году художник решил закрыть свою студию татуировки, которая была открыта в 1999 году, и переехал в Лондон.

Серхио получил заказы на граффити в городах США: Батон-Руж, Лос-Анджелес, Чарлстон и Лексингтон, а так же заключил бизнес-контракты с такими крупными корпорациями, как Coca-Cola, Samsung и Shell.

Джерело: boredpanda.com