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    Шоу-биз

    Николь Кидман снялась в «багровой» фотосессии для журнала Marie Claire (фото)

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    Николь Кидман снялась в «багровой» фотосессии для журнала Marie Claire (фото)

    Такой вы Николь еще не видели

    Актриса Николь Кидман, сыгравшая в драме "Исчезнувший мальчик", стала главной героиней октябрьского номера журнала Marie Claire. Съемка, над которой работал фотограф Томас Уайтсайд, выдержана в багровых тонах. На снимках актриса позирует в нарядах от Salvatore Ferragamo, Givenchy и Fendi. В интервью изданию Кидман рассказала о славе, страхе и о том, как важно учиться на протяжении всей своей жизни.

    О творческих людях

    У Николь Кидман с мужем, кантри-музыкантом Китом Урбаном, есть игра: они пытаются угадать, к какому типу гитаристов принадлежат те или иные люди.

    «Сердце, разум или... (закатывает глаза), – объясняет актриса. – Эти категории отлично описывают разных творческих людей, не так ли?»

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    О страхе

    «Иногда страх парализует, но в то же время меня воспитывали стоики [отец Кидман был психиатром и учил ее стоицизму с ранних лет]. Это целая философия, манера поведения и принцип существования в этом мире, которого у меня нет. Частично я им овладела, но мне в большей степени присуще "О Господи, как я это переживу? Я этого не вынесу! Я не смогу! И потом я думаю: "Так, соберись!»

    О славе

    «Во мне, наверное, есть что-то католическое, но, когда ты становишься известным и получаешь награды, тебе нужно сразу же что-то отдать».

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    Николь Кидман снялась в «багровой» фотосессии для журнала Marie Claire (фото)
    Николь Кидман снялась в «багровой» фотосессии для журнала Marie Claire (фото)
    Николь Кидман снялась в «багровой» фотосессии для журнала Marie Claire (фото)

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    Джерело: Buro 24/7

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