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    50-летний Мэттью Макконахи снялся в стильной фотосессии для глянца

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    Мэттью Макконахи - 50-летний Мэттью Макконахи снялся в стильной фотосессии для глянца
    Мэттью Макконахи

    Голливудский актер появился на страницах октябрьского номера Men's Journal

    «Белый парень Рик», по мнению киноэкспертов, вполне может принести Мэттью Макконахи еще одну номинацию на «Оскар», и команда продюсеров картины, похоже, уверена в этом тоже – в рамках промо фильма Макконахи уже начал мелькать в глянце.

    Пока фанаты актера рассматривают фотосессию для октябрьского номера Men's Journal, новый фильм с участие Мэттью Макконахи уже стартовал в американском кинопрокате. Стоит отметить, что в Украине премьера фильма «Белый парень Рик»  запланирована гораздо позже - почти перед церемонией «Оскар»  - в январе 2019 года.

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    50-летний Мэттью Макконахи снялся в стильной фотосессии для глянца
    50-летний Мэттью Макконахи снялся в стильной фотосессии для глянца
    50-летний Мэттью Макконахи снялся в стильной фотосессии для глянца
    50-летний Мэттью Макконахи снялся в стильной фотосессии для глянца
    50-летний Мэттью Макконахи снялся в стильной фотосессии для глянца

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