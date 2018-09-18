50-летний Мэттью Макконахи снялся в стильной фотосессии для глянца

Голливудский актер появился на страницах октябрьского номера Men's Journal

«Белый парень Рик», по мнению киноэкспертов, вполне может принести Мэттью Макконахи еще одну номинацию на «Оскар», и команда продюсеров картины, похоже, уверена в этом тоже – в рамках промо фильма Макконахи уже начал мелькать в глянце.

Пока фанаты актера рассматривают фотосессию для октябрьского номера Men's Journal, новый фильм с участие Мэттью Макконахи уже стартовал в американском кинопрокате. Стоит отметить, что в Украине премьера фильма «Белый парень Рик» запланирована гораздо позже - почти перед церемонией «Оскар» - в январе 2019 года.

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