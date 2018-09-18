Представлены самые веселые снимки дикой природы 2018 года



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Comedy Wildlife Photography Awards

Жюри одного из самых позитивных фотоконкурсов Comedy Wildlife Photography Awards объявило финалистов 2018 года, выбрав 41 фотографию из более чем 2000 предоставленных работ

Один из организаторов премии Том Саллум признался, что с каждым годом присылаемые фотографии становятся все смешнее и качественнее: «Юмор из года в год остается все таким же блестящим, и мы видим все больше разнообразных животных».

В фотоконкурсе может принять участие любой желающий. По словам Тома Саллума, 30 процентов работ приходит от профессиональных фотографов, 70 процентов — от любителей. Цель проекта — сохранение и спасение животного мира. «Мы верим, что даже самая маленькая вещь может помочь».

«Следуя за Born Free в социальных сетях, вы сделалаете один положительный шаг. Поддерживая их финансово, вы делаете еще один большой шаг. Делясь своими сообщениями, покупая книгу, продолжая разговор ... все это помогает поднять проблемы сохранения животных».

«Через 20 лет, некоторые исследователи считают, что слонов вполне может уже не быть в Восточной Африки. В конечном счете, мы думаем, что самая маленькая снежинка может помочь превратиться в самый большой снежный ком. Нам просто нужно создать много снежинок!»

Победители различных категорий будут объявлены в Лондоне 15 ноября. Жюри выберет фотографию с лучшим техническим исполнением, юмором и описанием.

Джерело: boredpanda.com