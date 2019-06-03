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    Dj Nana перевоплотилась в Мэрилин Монро (фото)

    • Розсилка
    Dj Nana перевоплотилась в Мэрилин Монро (фото)
    instagram.com/anastasia_domination

    Экс-участница «Танцев со звездами, диджей и возлюбленная украинского композитора Руслана Квинты примеряла образ секс-символа XX века

    Сексапильная красотка Анастасия Кумейко снялась в необычной фотосессии и опубликовала ее в соцсети.

    На снимках экс-участница группы Nikita запечатлена в сексапильном образе, который очень напомнил фолловерам стиль Мэрилин Монро.

    «Несколько лет назад я решила за один день изменить цвет волос. Что это было за желание, я до сих пор не знаю. Про примерку парика, или как альтернатива походить некоторое время с белокурыми волосами, не слышала. Поэтому перекрасила, сделала фотосессию на пленку, получила много удовольствия и уже через полгода (в моем случае – мучений с волосами) я решила, что это не мое», - рассказала на своей странице в Instagram dj Nana.

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    Dj Nana перевоплотилась в Мэрилин Монро (фото)
    Dj Nana перевоплотилась в Мэрилин Монро (фото)
    Dj Nana перевоплотилась в Мэрилин Монро (фото)
    Dj Nana перевоплотилась в Мэрилин Монро (фото)
    Dj Nana перевоплотилась в Мэрилин Монро (фото)
    Dj Nana перевоплотилась в Мэрилин Монро (фото)
    Dj Nana перевоплотилась в Мэрилин Монро (фото)
    Dj Nana перевоплотилась в Мэрилин Монро (фото)
    instagram.com/anastasia_domination

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