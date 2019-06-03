Дженнифер Лоуренс похвасталась пышными прелестями в платье с глубоким вырезом
Звезда фильма «Голодные игры» не стеснялась демонстрировать свое обручальное кольцо
Объявившая этой весной о помолвке звезда фильма «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс пришла на вечеринку Veuve Clicquot Polo Classic в американском штате Нью-Джерси в нежном розовом платье Rosie Assoulin с глубоким вырезом.
Образ звезды на светском мероприятии дополнили необычные босоножки, а также обручальное кольцо, которое Лоуренс не стеснялась демонстрировать всем присутствующим.
Фотографии 28-летней актрисы с вечера Veuve Clicquot Polo Classic уже появились на фанатских страницах в соцсети Instagram. Пользователи отметили, что Лоуренс прекрасно выглядит и поздравили ее с будущей свадьбой.
Помимо нее на светском мероприятии в Нью-Джерси можно было увидеть и других знаменитостей. Например, Джулианну Мур, Эмили Ратаковски, Ники Хилтон и многих других.