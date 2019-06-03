Платья и костюмы: Виктория Бекхэм выпустила линию свадебной одежды



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Виктория Бекхэм

Обычно Виктория Бекхэм не шьет свадебные платья

Исключение она делает только, когда замуж выходят ее подруги, такие как Ева Лонгория. Но вот обычным покупателям заполучить свадебное платье от Вики было чем-то из области фантастики. До сегодняшнего дня.

К свадебному сезону дизайнер выпустила целую линейку одежды для невест. Правда, традиционных платьев с пышной юбкой, пайетками, перьями и другими роскошными деталями там не найти. А вот брючные костюмы - легко!

Отдать за такой наряд от Бекхэм придется порядка 2 тысяч фунтов. Зато, пересматривая свадебные снимки через 20 лет, вы точно не будете сожалеть о выбранном наряде.

Джерело: Hello!