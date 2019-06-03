Анджелина Джоли празднует день рождения: яркие фото легендарной актрисы

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Звезда Голливуда №1, обладательница «Оскара» и трех «Золотых глобусов», секс-символ всех времен по версии Британского телешоу «100 величайших секс-символов» празднует день рождения

Анджелина Джоли Войт родилась 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе в актерской семье.

Кинематографическая биография Анджелины Джоли началась в 1982 году: 7-летняя Энджи снялась в эпизоде комедии «В поисках выхода», где главные роли достались отцу и Энн-Маргрет Ульссон, американской актрисе шведского происхождения.

На экраны Анджелина Джоли вернулась в 1993 году: 18-летняя актриса сыграла Казеллу Риз в боевике «Киборг-2: Стеклянная тень». Низкобюджетный фильм провалился в прокате, а начинающей актрисе так не понравилось увиденное, что девушка, если верить книге Эндрю Мортона «Анджелина Джоли: запрещенная биография», заказала себя киллеру. Профессиональный убийца предложил девушка повременить месяц: к счастью, Энджи передумала.

Через два года, в 1995-м, Анджелина Джоли снялась в главных ролях триллера «Хакеры» с Джонни Ли Миллером. Картину отметили критики, и вскоре она стала культовой. О новой звезде написала «Нью-Йорк Таймс».

В 1997 году на экраны вышла криминальная драма «Изображая Бога», в которой Анджелина Джоли снялась вместе с Тимоти Хаттоном и Дэвидом Духовны. Две эротические сцены Джоли и Духовны вырезаны из конечного варианта фильма.

Актриса выбирает разножанровые роли: драматичные – в ленте «Джордж Уоллес», где Анджелина Джоли сыграла супругу тяжелобольного губернатора Алабамы, и в картине «Джиа», где перевоплотилась в умершую от СПИДа наркоманку-манекенщицу Джию Каранджи. Острохарактерные в фильмах «Власть страха» и «Угнать за 60 секунд».

В 1999 году Анджелина снялась в биографической драме «Прерванная жизнь». Артистка правдоподобно сыграла психически больную Сюзанну Кейсен, попавшую в психиатрическую лечебницу после неудавшегося суицида. За эту работу Джоли вручили статуэтку «Оскар», Премию Гильдии киноактеров США и «Золотой глобус». Энджи становится звездой Голливуда.

В 2001 году на экраны вышла драма Майкла Кристофера «Соблазн», главных героев которой сыграли Анджелина Джоли и Антонио Бандерас. «Соблазн» – вторая экранизация романа Уильяма Айриша «Вальс в темноте». Первым роман экранизировал французский режиссер Франсуа Трюфо.

В том же году Анджелина Джоли становится главной героиней приключенческой ленты «Лара Крофт – расхитительница гробниц». Фильм собрал в прокате $270 миллионов, хотя кинокритики встретили картину прохладно. Вышедший в 2003 году сиквел тоже показал хорошие кассовые сборы, но продюсеры «заморозили» франшизу о Ларе Крофт. За работу во второй серии Анджелина Джоли заработала $12 миллионов и стала самой высокооплачиваемой актрисой на планете. Все трюки в картине звезда делала без дублера.

Оглушительная слава обрушилась на голливудскую артистку в 2005 году, когда на экраны вышел комедийный боевик Дага Лаймана «Мистер и миссис Смит». Фильм собрал в прокате $480 миллионов.

В 2013 году Анджелина Джоли попала на вершину рейтинга «Форбс», как самая высокооплачиваемая актриса Голливуда. По оценкам издания, с июня 2012 по июнь 2013 года звезде заплатили $33 миллиона.

В 2014 году звезда снялась в фэнтези «Малефисента» Роберта Стромберга. Это ремейк сказки о спящей красавице, в котором Анджелина Джоли перевоплотилась в злую, но очаровательную колдунью. Кассовые сборы от проката ленты – наибольший кассовый успех в карьере Джоли: $758 миллионов. Кинокритики единогласно назвали игру Энджи «магнетической».