Опубликованы фото со свадьбы дочери киевского миллионера
- Сьогодні, 13:51
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Розсилка
Юлия Воронова
Девушка выбрала для церемонии роскошное платье с бантиками
26-летняя киевлянка Юля, дочь миллионера Игоря Воронова, отныне уже не является самой завидной невестой столицы. Еще в конце декабря она вышла замуж. А торжественная свадьба состоялась лишь на днях. Об этом она отчиталась на своей странице в Instagram.
Подробности бракосочетания не разглашаются. Известно лишь, что избранника девушки зовут Руслан. Их совместное фото появилось в сети еще в декабре 2016 года.
Как известно, у самой Юли есть собственный модный бутик в Киеве. В социальной сети она часто выкладывает свои портреты на фоне дорогих курортов и нарядов, демонстрируя всем свою красивую жизнь.
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Джерело: Табло ID