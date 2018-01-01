Опубликованы фото со свадьбы дочери киевского миллионера

Девушка выбрала для церемонии роскошное платье с бантиками

26-летняя киевлянка Юля, дочь миллионера Игоря Воронова, отныне уже не является самой завидной невестой столицы. Еще в конце декабря она вышла замуж. А торжественная свадьба состоялась лишь на днях. Об этом она отчиталась на своей странице в Instagram. Подробности бракосочетания не разглашаются. Известно лишь, что избранника девушки зовут Руслан.



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Юлия Воронова

Девушка выбрала для церемонии роскошное платье с бантиками

26-летняя киевлянка Юля, дочь миллионера Игоря Воронова, отныне уже не является самой завидной невестой столицы. Еще в конце декабря она вышла замуж. А торжественная свадьба состоялась лишь на днях. Об этом она отчиталась на своей странице в Instagram.

Подробности бракосочетания не разглашаются. Известно лишь, что избранника девушки зовут Руслан. Их совместное фото появилось в сети еще в декабре 2016 года.

Как известно, у самой Юли есть собственный модный бутик в Киеве. В социальной сети она часто выкладывает свои портреты на фоне дорогих курортов и нарядов, демонстрируя всем свою красивую жизнь.

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Джерело: Табло ID