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    Опубликованы фото со свадьбы дочери киевского миллионера

    Девушка выбрала для церемонии роскошное платье с бантиками
    26-летняя киевлянка Юля, дочь миллионера Игоря Воронова, отныне уже не является самой завидной невестой столицы. Еще в конце декабря она вышла замуж. А торжественная свадьба состоялась лишь на днях. Об этом она отчиталась на своей странице в Instagram. Подробности бракосочетания не разглашаются. Известно лишь, что избранника девушки зовут Руслан.
    • Сьогодні, 13:51
    • Розсилка
    Юлия Воронова
    Юлия Воронова

    Девушка выбрала для церемонии роскошное платье с бантиками

    26-летняя киевлянка Юля, дочь миллионера Игоря Воронова, отныне уже не является самой завидной невестой столицы. Еще в конце декабря она вышла замуж. А торжественная свадьба состоялась лишь на днях. Об этом она отчиталась на своей странице в Instagram.

    Подробности бракосочетания не разглашаются. Известно лишь, что избранника девушки зовут Руслан. Их совместное фото появилось в сети еще в декабре 2016 года.

    Как известно, у самой Юли есть собственный модный бутик в Киеве. В социальной сети она часто выкладывает свои портреты на фоне дорогих курортов и нарядов, демонстрируя всем свою красивую жизнь.

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    Опубликованы фото со свадьбы дочери киевского миллионера
    Опубликованы фото со свадьбы дочери киевского миллионера
    Опубликованы фото со свадьбы дочери киевского миллионера
    Опубликованы фото со свадьбы дочери киевского миллионера
    Опубликованы фото со свадьбы дочери киевского миллионера
    Опубликованы фото со свадьбы дочери киевского миллионера

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    Джерело: Табло ID

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