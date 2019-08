Джон Траволта по ошибке вручил награду травести-двойнику Тейлор Свифт



Актер дважды выругался, и MTV не успел это зацензурить в прямом эфире.

По итогам церемонии MTV Video Music Awards в твиттере обсуждают не столько победителей, сколько процесс вручения награды за лучшее танцевальное видео.

В номинации «Видео года» победила певица Тейлор Свифт с клипом You Need to Calm Down, а вручали награду Куин Латифа и Джон Траволта.

65-летний Траволта начал свою речь с того, что дважды выругался в прямом эфире, причем MTV успели зацензурить его речь только во второй раз. ТакжеТраволта перепутал Тейлор Свифт с ее двойником – дрэг-дивой Джейд Джоли, травести-артистом и звездой пятого сезона шоу Drag Race RuPaul, где Джейд заняла восьмое место.

