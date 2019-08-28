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    Жизнь

    Джон Траволта по ошибке вручил награду травести-двойнику Тейлор Свифт

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    Джон Траволта по ошибке вручил награду травести-двойнику Тейлор Свифт

    Актер дважды выругался, и MTV не успел это зацензурить в прямом эфире.

    По итогам церемонии MTV Video Music Awards в твиттере обсуждают не столько победителей, сколько процесс вручения награды за лучшее танцевальное видео.

    В номинации «Видео года» победила певица Тейлор Свифт с клипом You Need to Calm Down, а вручали награду Куин Латифа и Джон Траволта.

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    Джон Траволта по ошибке вручил награду травести-двойнику Тейлор Свифт
    Джон Траволта по ошибке вручил награду травести-двойнику Тейлор Свифт
    Джон Траволта по ошибке вручил награду травести-двойнику Тейлор Свифт
    Джон Траволта по ошибке вручил награду травести-двойнику Тейлор Свифт

    65-летний Траволта начал свою речь с того, что дважды выругался в прямом эфире, причем MTV успели зацензурить его речь только во второй раз. ТакжеТраволта перепутал Тейлор Свифт с ее двойником – дрэг-дивой Джейд Джоли, травести-артистом и звездой пятого сезона шоу Drag Race RuPaul, где Джейд заняла восьмое место.

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