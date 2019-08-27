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    Шоу-биз

    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете

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    <p>Ирина Федишин</p> <p>instagram.com/irynafedyshyn</p> - Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете

    Ирина Федишин

    instagram.com/irynafedyshyn

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    Популярная украинская певица Ирина Федишин обожает хвастаться снимками с отдыха, показываю свою фигуру в бикини. Сейчас певица отдыхает в Мексике: наслаждается могучим океаном и, конечно же, демонстрирует тело в купальнике.

    Звезда выложила в Инстаграме фото, на котором изображена в прыжке.

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    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете
    Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете

    «Наверное, у каждого в жизни бывает такое лето, когда ходишь по земле, будто летаешь по небу», - подписала фото исполнительница.

    В комментариях поклонники Ирины Федишин засыпали ее одобрительными комплиментами.

     Читайте также: Экс-«ВиаГра» Надежда Мейхер в откровенном платье томно выпятила пышный бюст

     

    певица Ирина Федишин
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