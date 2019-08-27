Соблазнительная Ирина Федишин показала восхитительную фигуру в полете



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Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn

Звезда порадовала поклонников новыми фото

Популярная украинская певица Ирина Федишин обожает хвастаться снимками с отдыха, показываю свою фигуру в бикини. Сейчас певица отдыхает в Мексике: наслаждается могучим океаном и, конечно же, демонстрирует тело в купальнике.

Звезда выложила в Инстаграме фото, на котором изображена в прыжке.

«Наверное, у каждого в жизни бывает такое лето, когда ходишь по земле, будто летаешь по небу», - подписала фото исполнительница.

В комментариях поклонники Ирины Федишин засыпали ее одобрительными комплиментами.