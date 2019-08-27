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    Шоу-биз

    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию

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    <p>&nbsp;Alyona&nbsp;Alyona</p> <p>instagram.com/alyona.alyona.official/</p> - Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию

     Alyona Alyona

    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Организаторы назвали исполнительницу «королевой украинских улиц»

    Известную украинскую рэпершу Alyona alyona номинировали на престижную международную премию Anchor. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

    Певица претендует на награду за популяризацию в своем творчестве украинского языка, поскольку все свои композиции она исполняет исключительно на родном языке.

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    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию
    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию
    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию
    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию
    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию
    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию
    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию
    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию
    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию
    Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию

    Представители премии Anchor отметили лишенный гламура стиль Алены, который демонстрируют обычную женщину.

    «Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним alyona alyona, читает рэп на родном языке - украинском. И то, как ее слова текут, шипят, катятся, выбиваются и мчатся, просто поражает. Alyona alyona уже является образцом в Украине», - говорится в официальном сообщении на сайте премии.

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