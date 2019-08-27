Украинскую рэпершу номинировали на престижную международную премию



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Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official/

Организаторы назвали исполнительницу «королевой украинских улиц»

Известную украинскую рэпершу Alyona alyona номинировали на престижную международную премию Anchor. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Певица претендует на награду за популяризацию в своем творчестве украинского языка, поскольку все свои композиции она исполняет исключительно на родном языке.

Представители премии Anchor отметили лишенный гламура стиль Алены, который демонстрируют обычную женщину.

«Хип-хоп как сила природы: Алена Савраненко, псевдоним alyona alyona, читает рэп на родном языке - украинском. И то, как ее слова текут, шипят, катятся, выбиваются и мчатся, просто поражает. Alyona alyona уже является образцом в Украине», - говорится в официальном сообщении на сайте премии.