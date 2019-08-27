Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк



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Рита Ора

В Лондоне состоялся ежегодный Ноттиг-Хиллский карнавал.

Знаменитая 28-летняя певица Рита Ора исполнила тверк. На Рите был розовый комплект из прозрачной сияющей ткани. Если под юбку певица надела белье, то верх оставила обнаженным.

В таком виде звезда посетила ежегодный Ноттиг-Хиллский карнавал. Кадрами со звездой поделился ее друг и модный редактор 30-летний Саввас Морган. На фото певица позирует в откровенном образе и комфортных кроссовках, а ее приятель — в белой майке, пестрой рубашке и джинсовых шортах.