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    Шоу-биз

    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк

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    Рита Ора&nbsp; - Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Рита Ора 

    В Лондоне состоялся ежегодный Ноттиг-Хиллский карнавал.

    Знаменитая 28-летняя певица Рита Ора исполнила тверк. На Рите был розовый комплект из прозрачной сияющей ткани. Если под юбку певица надела белье, то верх оставила обнаженным.

    В таком виде звезда посетила ежегодный Ноттиг-Хиллский карнавал. Кадрами со звездой поделился ее друг и модный редактор 30-летний Саввас Морган. На фото певица позирует в откровенном образе и комфортных кроссовках, а ее приятель — в белой майке, пестрой рубашке и джинсовых шортах.

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    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк
    Пышнотелая Рита Ора в прозрачном наряде станцевала тверк

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