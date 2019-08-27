Джамала празднует день рождения: топ-5 хитов исполнительницы



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Украинская певица Джамал, сегодня, 27 августа, отмечает свой день рождения. Победительнице песенного конкурса Евровидения 2016 исполняется 36 лет

Джамала - украинская певица и актриса крымско-татаро-армянского происхождения, с 2016 года народная артистка Украины. Певица выступает в музыкальных жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро.

Джамала представляла Украину на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2016».

Творческая биография Джамалы началась еще в детстве. Дебют певицы на большой сцене состоялся в 15 лет. Затем были выступления на европейских и украинских конкурсах, победы, престижные премии и специальные призы.

В 2011 году Джамала участвовала в отборе на «Евровидение». Она выступала с песней Smile, но в финале проиграла.

Через пять лет Джамала снова участвовала в национальном отборе на «Евровидение» от Украины. В финале конкурса певица исполнила композицию «1944» на английском языке. В одном из интервью она рассказала, что песня посвящена памяти ее предков, прабабушке Назылхан, депортированной из Крыма в мае 1944 года.

Джамала победила на «Евровидении-2016», которое прошло в мае в Швеции. Также в 2016 году Джамала получила титул народной артистки Украины.

26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж. Ее избранником стал Бекир Сулейманов, с которым певица поддерживала отношения с 2016 года. Свадьба Джамалы прошла в Киеве по татарским традициям - молодожены прошли обряд «никях» в Исламском культурном центре, который провел мулла.

Также 2017 год стал для певицы годом наград. Джамала получила музыкальную премию «YUNA» в номинациях «Лучший соло-артист», «Лучшая песня» («1944») и «Лучший дуэт» за песню «Заманили».

Певица исполнила эту композицию вместе с «ДахаБраха». Кроме перечисленного, в копилке артистки всеукраинская премия «Женщина Украины-2017» в номинации «Культура» и премия «Viva! Самые красивые-2017» в номинации «Гордость страны».

27 марта 2018 года Джамала впервые стала мамой. В молодой семье родился сын, которого назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир.