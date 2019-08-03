Опубликованы планировки квартир из популярных фильмов и сериалов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/fplancroissant

Интерьеры в хорошем кино выполняют множество функций: рассказывают нам о личностях главных персонажей, проливают свет на повествование или просто визуально дополняют главный конфликт

Архитекторам вдвойне интересно наблюдать за выбором того или иного решения или предмета интерьера т.к. скорее всего они знают их автора, год создания и историю.

Архитектор Боряна Илиева рисует и публикует в Instagram планировки квартир из популярных фильмов и сериалов. Болгарская художница с точностью передает в своих рисунках все детали обстановки и цветовой гаммы интерьера.

Изначально Илиева делала планировки квартир только оскароносных фильмов, однако позже стало выкладывать многие другие чертежи домов персонажей, которые полюбились зрителям.

В ее Instagram можно найти планировки «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона, «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнева, «Твин Пикса» Дэвида Линча и многих других шедевров кино.

Но кино в смысле интерьеров и костюмов — лукавое искусство. Например, внутренние помещения и фасады домов часто снимают в разных местах. Поэтому иногда кинодома изнутри и снаружи не совпадают по площади и отличаются планировкой.

Скажем, на фасаде дома, который показывали в каждой серии «Друзей», не было такого балкона, которым по сюжету часто пользовались герои в квартире Моники. Что неудивительно, ведь интерьеры этой «нью-йоркской квартиры» снимали в павильоне. А в фильме «Игры патриотов» c Харрисоном Фордом трудно не обратить внимание на живописный дом главного героя в Мэриленде.

Но на самом картину снимали в Калифорнии, а потом добавили правильный пейзаж на стадии постпродакшн.

Джерело: 24tv.ua