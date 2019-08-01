«Горы, виноград, лаванда, море»: Луценко похвастался фото с Прованса
Генеральный прокурор Юрий Луценко вернулся из отпуска в провинции Прованс во Франции
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал фото с отдыха.
«Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы, и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал», - написал он.
Отметим, Прованс - один из самых живописных регионов Франции, с множеством старинных каменных деревень, с историческими памятниками и пейзажами.
Регион расположен на юго-востоке Франции у берегов Средиземного моря.
Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что генпрокурор Луценко исчез из страны и ленты новостей на время отдыха, но 23 июля его видели в Горде за обедом с друзьями в отеле премиум класса.
А пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила: «Юрий Луценко никуда не исчезал, как бы ни пыжились некоторые бывшие. Да, он действительно с семьей отдыхал во французском Провансе вместе с друзьями», – заявила она.
«Путешествуя по региону на авто, в одном из ресторанов города Горд семейство Луценко с друзьями остановились пообедать. Представляете?», – добавила она.
Джерело: nv.ua