«Горы, виноград, лаванда, море»: Луценко похвастался фото с Прованса



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Генеральный прокурор Юрий Луценко вернулся из отпуска в провинции Прованс во Франции

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал фото с отдыха.

«Завершил 10-дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы, и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал», - написал он.

Отметим, Прованс - один из самых живописных регионов Франции, с множеством старинных каменных деревень, с историческими памятниками и пейзажами.

Регион расположен на юго-востоке Франции у берегов Средиземного моря.

Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что генпрокурор Луценко исчез из страны и ленты новостей на время отдыха, но 23 июля его видели в Горде за обедом с друзьями в отеле премиум класса.

А пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила: «Юрий Луценко никуда не исчезал, как бы ни пыжились некоторые бывшие. Да, он действительно с семьей отдыхал во французском Провансе вместе с друзьями», – заявила она.

«Путешествуя по региону на авто, в одном из ресторанов города Горд семейство Луценко с друзьями остановились пообедать. Представляете?», – добавила она.

Джерело: nv.ua