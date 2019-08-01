Квентина Тарантино обвинили в насилии по отношению к женщинам в фильмах

Люди все чаще перестают отличать кинематографическую реальность от реальной жизни

The New York Post в опубликованной статье громко заявил, что Квентину Тарантино больше нет места в Голливуде. Все потому, что режиссеру нравится подвергать женских персонажей насилию. И не важно, что именно он в 2003 году сделал Уму Турман мировой звездой, а сам фильм рассказывал о сильных и опасных героинях. Важно то, что постановщик лично плевал в лицо актрисе и затягивал цепь у нее на шее. Хотя прежде Тарантино объяснял, что сделал все сам, чтобы обойтись одним дублем, журналисты признали его виновным.

The Guardian подошел к вопросу иначе и опубликовал две статьи от разных авторов. В одном Тарантино припомнили вырванный глаз у героини Дэрил Ханны в «Убить Билла», удушение Дианы Крюгер в «Бесславных ублюдках» и полное отсутствие женщин в «Бешеных псах». Другой автор подчеркнул, что режиссер ставит женских персонажей на первый план, и какими бы пороками он ни обладал, склонность к насилию над женщинами не один из них.

Что касается «Однажды в Голливуде», то среди претензий к фильму оказалась бессловесность Шэрон Тейт. Казалось бы, сестра актрисы похвалила Марго Робби за ее воплощение на экране, но у критиков сложилось свое мнение. «В мире, в котором появляется все больше героических женских персонажей, особенно в фильмах, написанных и поставленных женщинами, это может быть концом игры для мужчин, которые создают якобы сильных героинь. В 2019 году нам больше не нужен тот, кто считает, что заставить Шэрон Тейт молчать большую часть фильма - это достойная дань уважения», - передает The New York Post.