Мех и прозрачное белье: Свитолина соблазняет откровенным фото



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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина показала новое откровенное фото со съемок для мужского журнала XXL

Наша спортсменка позировала для эротического календаря издания. Свитолина установила соответствующее фото на аватарку своего профиля в социальной сети Instagram.

На снимке теннисистка сидит в прозрачном нижнем белье на краю ванны. При этом на плечи она набросила меховую накидку. В качестве обуви Элина выбрала брутальные черные ботинки с высокими берцами.

instagram.com/elisvitolina

Отметим, что кроме Свитолиной в съемках эротического календаря для журнала XXL принимали участие ведущая Леся Никитюк, легкоатлетка Марина Бех, дуэт «Неангелы» и другие известные украинки.

Популярный мужской журнал XXL ежегодно выпускает пикантный календарь с самыми красивыми украинками. На страницах журнала указано, что для создания эротического календаря на 2019 год были выбраны 12 самых красивых и сексуальных украинок.

В этом году девушки позировали в ванной, наполненной водой разных оттенков.

Подчеркнуть женственность и красоту девичьих тел, а заодно задать праздничный настрой помогли цветы, шары и метафан.

Джерело: gazeta.ua