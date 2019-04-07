Oreo выпустила рекламу печенья в стиле сериала «Игра престолов»



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boredpanda.com

Руководство компании признается, что это сотрудничество может стать самым крупным за всю историю существования бренда

Производитель печенья Oreo и телеканал HBO выпустили видео, в котором вступительные титры сериала «Игра престолов» выложены из печенек.

На создание опенинга с «Орео» ушло почти три тысячи печенек. «Самые эпичные печеньки всех времен уже тут», — сказано в описании к видео, выложенному на канале Oreo с тегом #GameOfCookies («Игра печенек»).

В честь выхода восьмого, финального сезона «Игры престолов», премьера которого состоится уже 14 апреля, Oreo выпускает лимитированную серию печенья в стилистике фэнтези-саги.

В комментариях к видео пользователи ютьюба принялись шутить на тему кроссовера Oreo и HBO.

«Приготовьтесь. Молоко близко», — написал один из комментаторов. «Надеюсь, что те, кто поставил дизлайк, превратятся в белых ходоков», — высказался другой интернет-пользователь.

«Я люблю опенинг «Игры престолов» — вероятно, это один из лучших опенингов телешоу всех времен. Но с «Орео» мне он нравится еще больше», — написали в комментариях.

Oreo также проведет кампанию с хэштегами в социальных сетях. Ней фанаты многосерийной картины смогут поддержать ее выход и новый продукт компании с помощью #GameofCookies, #ForTheThrone и т.д.

В качестве награды, участники акции могут получить «специальные угощения», которые Oreo будет предоставлять победителям акции в течение всего последнего сезона. О том, как будут определяться победители, пока не сообщается.

Джерело: boredpanda.com