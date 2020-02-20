Двухлетняя дочь Кайли Дженнер начала носить именные серьги (фото)



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22-летняя Кайли Дженнер обожает наряжать свою дочь Сторми instagram.com/kyliejenner/

В два года девочка уже примеряет совсем недетские образы

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер балует наследницу дорогими подарками. У Сторми с пяти месяцев проколоты уши, поэтому она нередко получает от мамы украшения. Так, Кайли приобрела для дочери именные серьги-хулахупы.

Модель нарядила дочь в майку, спортивные шорты и кроссовки – сама Дженнер обожает такой стиль и нередко одевается так же. Инстадива собрала волосы малышки в хвостики, чтобы лучше были видны серьги.

Мнения фолловеров по поводу украшения разделились. Некоторые посчитали, что Сторми еще не подросла, чтобы носить массивные аксессуары. «У нее ушки не заболят?», «Как-то странно смотрится на такой крохе», «Она как маленькая тетя…» – высказались пользователи.