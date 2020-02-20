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    Шоу-биз

    Двухлетняя дочь Кайли Дженнер начала носить именные серьги (фото)

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер обожает наряжать свою дочь Сторми</p> <div></div> - Двухлетняя дочь Кайли Дженнер начала носить именные серьги (фото)

    22-летняя Кайли Дженнер обожает наряжать свою дочь Сторми

    instagram.com/kyliejenner/

    В два года девочка уже примеряет совсем недетские образы

    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер балует наследницу дорогими подарками. У Сторми с пяти месяцев проколоты уши, поэтому она нередко получает от мамы украшения. Так, Кайли приобрела для дочери именные серьги-хулахупы.

    Модель нарядила дочь в майку, спортивные шорты и кроссовки – сама Дженнер обожает такой стиль и нередко одевается так же. Инстадива собрала волосы малышки в хвостики, чтобы лучше были видны серьги.

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    Двухлетняя дочь Кайли Дженнер начала носить именные серьги (фото)
    Двухлетняя дочь Кайли Дженнер начала носить именные серьги (фото)
    Двухлетняя дочь Кайли Дженнер начала носить именные серьги (фото)
    Двухлетняя дочь Кайли Дженнер начала носить именные серьги (фото)
    Двухлетняя дочь Кайли Дженнер начала носить именные серьги (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Мнения фолловеров по поводу украшения разделились. Некоторые посчитали, что Сторми еще не подросла, чтобы носить массивные аксессуары. «У нее ушки не заболят?», «Как-то странно смотрится на такой крохе», «Она как маленькая тетя…» – высказались пользователи.

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