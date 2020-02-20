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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм в платье с пикантным разрезом похвасталась загорелыми ножками для глянца

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    <p>45-летняя Виктория Бекхэм приняла участие в чувственной фотосессии для греческого глянца</p> <div></div> - Виктория Бекхэм в платье с пикантным разрезом похвасталась загорелыми ножками для глянца

    45-летняя Виктория Бекхэм приняла участие в чувственной фотосессии для греческого глянца

    Звезда примерила женственные наряды, подчеркнувшие красоту ее фигуры

    Жена Дэвида Бекхэма, 45-летняя Виктория Бекхэм, предстала на фото в сексуальном аутфите. Виктория надела изящную блузку с рюшами цвета индиго. Модель снялась без юбки, обнажив стройные загорелые ноги. Визажисты распустили волосы шатенки и сделали ей легкий макияж в коричнево-золотых тонах.

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    Виктория Бекхэм в платье с пикантным разрезом похвасталась загорелыми ножками для глянца
    Виктория Бекхэм в платье с пикантным разрезом похвасталась загорелыми ножками для глянца
    Виктория Бекхэм в платье с пикантным разрезом похвасталась загорелыми ножками для глянца

    Стилисты также подобрали для Бекхэм плиссированное синее платье от греческого бренда Zeus + Dione с открытым плечом и откровенным разрезом. Дизайнер грациозно позировала в этом образе для обложки Vogue Greece.

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