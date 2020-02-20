Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)
На отдыхе супруга Влада Топалова похвасталась идеальным загаром
Звезда устроила импровизированную фотосессию на песчаном пляже
Регина Тодоренко проводит февральские каникулы на Мальдивах. Напомним, что вместе с Владом Топаловым телеведущая воспитывает общего сына, годовалого Майкла. По словам знаменитости, еще будучи беременной, она переживала из-за того, что не сможет работать в полную силу после родов.
По этой причине возлюбленная музыканта консультировалась с украинской исполнительницей Светланой Лободой. В ответ экс-солистка группы «Виа Гры» подметила, что только сама Регина должна решить, возвращаться ли ей к привычному съемочному графику, частым разъездам или хотя бы на полгода сконцентрироваться исключительно на семье.
Муж Тодоренко не стал препятствовать возлюбленной, когда она прервала декрет. Практически сразу после родов у теледивы стартовали съемки нового домашнего сезона шоу «Пятница с Региной».
Таким образом, молодая мама могла неотлучно находиться рядом с сынишкой. Кроме того, телеведущая кормила малыша грудью, отказавшись от искусственных смесей.