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    Шоу-биз

    Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)

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    <p>На отдыхе супруга Влада Топалова похвасталась идеальным загаром</p> <div></div> - Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)

    На отдыхе супруга Влада Топалова похвасталась идеальным загаром

    instagram.com/reginatodorenko/

    Звезда устроила импровизированную фотосессию на песчаном пляже

    Регина Тодоренко проводит февральские каникулы на Мальдивах. Напомним, что вместе с Владом Топаловым телеведущая воспитывает общего сына, годовалого Майкла. По словам знаменитости, еще будучи беременной, она переживала из-за того, что не сможет работать в полную силу после родов.

    По этой причине возлюбленная музыканта консультировалась с украинской исполнительницей Светланой Лободой. В ответ экс-солистка группы «Виа Гры» подметила, что только сама Регина должна решить, возвращаться ли ей к привычному съемочному графику, частым разъездам или хотя бы на полгода сконцентрироваться исключительно на семье.

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    Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)
    Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)
    Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)
    Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)
    Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)
    Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)
    Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)
    Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)
    Тодоренко в бикини похвасталась бронзовым загаром на Мальдивах (фото)
    instagram.com/reginatodorenko/

    Муж Тодоренко не стал препятствовать возлюбленной, когда она прервала декрет. Практически сразу после родов у теледивы стартовали съемки нового домашнего сезона шоу «Пятница с Региной».

    Таким образом, молодая мама могла неотлучно находиться рядом с сынишкой. Кроме того, телеведущая кормила малыша грудью, отказавшись от искусственных смесей.

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    знаменитости шоу-бизнес телеведущая
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