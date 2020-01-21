Откровенные фото 52-летней Андерсон зажгли сеть



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instagram.com/pamelaanderson

Фотографиями из пикантной съемки знаменитость поделилась на своей странице в Instagram

Американская актриса и звезда Playboy Памела Андерсон снялась в откровенной фотосессии для австралийского Maxim.

На нескольких снимках Памела позирует в сексуальном купальнике, который подчеркнул шикарные формы звезды.

На другом фото Андерсон сфотографирована в черном костюме с очень глубоким декольте, которое едва прикрывало пышную грудь актрисы.

Также в официальном аккаунте издания в Instagram была опубликована и обложка с Памелой.

На ней звезда позирует в соломенной шляпе и соблазнительном купальнике, который акцентировал внимание на внушительном декольте.