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    Фото

    Откровенные фото 52-летней Андерсон зажгли сеть

    • Розсилка
    Откровенные фото 52-летней Андерсон зажгли сеть
    instagram.com/pamelaanderson

    Фотографиями из пикантной съемки знаменитость поделилась на своей странице в Instagram

    Американская актриса и звезда Playboy Памела Андерсон снялась в откровенной фотосессии для австралийского Maxim.

    На нескольких снимках Памела позирует в сексуальном купальнике, который подчеркнул шикарные формы звезды.

    На другом фото Андерсон сфотографирована в черном костюме с очень глубоким декольте, которое едва прикрывало пышную грудь актрисы.

    Также в официальном аккаунте издания в Instagram была опубликована и обложка с Памелой.

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    instagram.com/maxim_aus
    Откровенные фото 52-летней Андерсон зажгли сеть
    Откровенные фото 52-летней Андерсон зажгли сеть
    Откровенные фото 52-летней Андерсон зажгли сеть
    Откровенные фото 52-летней Андерсон зажгли сеть
    Откровенные фото 52-летней Андерсон зажгли сеть

    На ней звезда позирует в соломенной шляпе и соблазнительном купальнике, который акцентировал внимание на внушительном декольте.

    знаменитости фотография актриса Instagram
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