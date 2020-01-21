Роузи Хантингтон-Уайтли объяснила, как худеет



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32-летняя британская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уйтли в последнее время практически полностью посвятила себя персональному бьюти-блогу, а также линейке уходовой косметики собственного бренда

Признанная красотка, супруга голливудского актера Джейсона Стетхэма с удовольствием делится с поклонниками секретами красоты. И не скрывает, даже самые «личные» нюансы ухода за внешностью.

Супермодель рассказала, как беременность и роды повлияли на ее внешность, как ей удается поддерживать себя в идеальной форме и приходилось ли ей прибегать к пластическим операциям.

По словам британской модели, состояние ее волос и кожи было в разы лучше во время беременности, чем до или после нее.

«У меня никогда не было настолько идеально гладкой кожи, как во время беременности, - подчеркивает модель. - Но как только я родила Джека, все вернулось на круги своя».

К примеру, Хантингтон-Уайтли подчеркнула, что ее волосы перестали держать блонд - краска смывается уже в течение двух недель. То есть структура волос немного изменилась после родов.

Что касается секретов красоты и поддержания себя в идеальной форме, здесь Роузи помогает физическая нагрузка, а также популярная фастинг-диета.

instagram.com/rosiehw

Отметим, что фастинг - это режим питания, которыей предполагает периодическое голодание.

Наиболее популярный вариант - 16/8 - 16 часов голодания, а в следующие 8 часов - нормальное питание. Считается, что такой ритм заставляет организм усиленно сжигать запасы жира.

«Я ем в 8-часовое или 10-часовое окно. В 8 утра я пью матча-латте с овсяным молоком и затем стараюсь уложиться к 4−6 часам вечера. Это дает моему организму время все переварить», - делится опытом супермодель.

Также она может пересмотреть свой график, если, к примеру, планирует поужинать в ресторане.